SAS stopper flyvninger til Norditalien på grund af coronavirus

Alle flyvninger til og fra Milano, Bologna, Torino og Venedig er aflyst fra den 4. marts og frem til den 16. marts, skriver SAS i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Udenrigsministeriet sent mandag aften ændrede rejsevejledningen til det nordlige Italien og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til de fire regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, hvor mange er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Ministeriet begrunder ændringen med et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at der har været en stor stigning i antallet af smittetilfælde i regionerne. SAS’ beslutning gælder i første omgang frem til 16. marts.

»Sikkerheden for vores passagerer og medarbejdere er vores første prioritet«, skriver SAS i pressemeddelelsen.

SAS oplyser, at passagerer med billetter vil have mulighed for at blive ombooket eller få pengene tilbage. Har du købt din billet via SAS, og din flyvning er aflyst, kan du søge om en ombooking eller refundering på SAS’ hjemmeside. Har du købt din billet via et rejsebureau eller et online rejsebureau, skal du kontakte disse direkte.

ritzau/tik