Kunderne svigter Norwegian på grund af coronavirus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det norske flyselskab Norwegian mærker nu også effekten af coronavirus. Der bliver simpelthen købt færre rejser med lavprisselskabet.

Derfor har selskabet set sig nødsaget til at aflyse 22 flyvninger mellem Europa og USA fra slutningen af marts til starten af maj, skriver Norwegian i en meddelelse.

»De seneste dage har Norwegian oplevet en nedgang i efterspørgslen på visse ruter. Det gælder specielt bookinger, der ligger noget frem i tid, mens bestillingen af rejser i nær fremtid er mindre påvirket«, skriver Norwegian.

Det er især forretningsrejsende, som holder igen med at købe billetter. Til gengæld ser ferierejser i mindre grad ud til at være påvirket af virusset.

På grund af usikkerheden har Norwegian desuden kastet sine finansielle forventninger til 2020 i papirkurven.

Der er for stor usikkerhed omkring, hvor meget virusset påvirker efterspørgslen på rejser, lyder det.

De 22 aflyste flyvninger er fra Rom til henholdsvis Los Angeles, Boston og New York og mellem London og New York.

Norwegian har til gengæld relativt få afgange til Norditalien og andre af de regioner, der har været hårdt ramt af coronavirusset.

Kan ændre afrejsedato

Hvis man har bestilt en rejse hos Norwegian til en af de aflyste afgange, vil man få mulighed for at rejse på et andet tidspunkt.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger flybranchen tæt, er Norwegian sluppet ret nådigt fra virusudbruddet indtil videre.

»En meget stor del af Norwegians kunder er fritidsrejsende, og den del er ikke så hårdt ramt som forretningsrejsende, som i høj grad bliver pålagt ikke at flyve. Det ser vi i mange virksomheder rundt i Europa«, siger Jacob Pedersen.

»Indtil videre ser det ikke ud til at have den store effekt for Norwegian, men jeg tror også, at vi kun har set de første effekter af corona«, siger han.

Norwegian er langtfra det eneste flyselskab, som er ramt af coronavirusset, der har lagt en dæmper på rejselysten.

Norwegian har allerede i år skåret antallet af flybilletter til salg med 15 procent, men det har ikke relation til coronavirusset. Det handler derimod om at skære ned for at skabe en bedre indtjening.

Konkurrenten SAS har ligeledes måttet aflyse ruter. Desuden har selskabet sat gang i en sparerunde, der skal hente lidt af de tabte indtægter fra virusset.

ritzau