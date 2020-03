Familie overvejer at droppe turen til Skotland: Vi må hellere blive hjemme for at vise samfundssind

SERIE

Rejse eller ikke rejse?

Udenrigsministeriet opfordrede tirsdag danskerne til at overveje, om de overhovedet skulle rejse til udlandet – også selv om der kun var tale om rejser til de såkaldte gule områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder, at man rejser til.

»Der er en risiko for, at man strander. Det skal man lægge ind i sine beregninger, når man overvejer det. Vi forventer, at flere danskere vil strande, efterhånden som lande lukker ned«, lød det fra direktøren for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen.

Politiken har talt med tre danskere, som står over for at skulle rejse, om hvilke overvejelser de har gjort sig.

