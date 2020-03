Flyselskab varsler underskud på grund af virusudbrud

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Luftfartsselskabet Cathay Pacific med base i Hongkong forventer i første halvår af 2020 et 'betydeligt' underskud på grund af spredningen af coronavirusset, som har svækket efterspørgslen på flyrejser.

Det oplyser selskabet onsdag i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019.

»Rejseefterspørgslen er faldet betragteligt, og vi har reageret med en række tiltag på kort sigt«, siger bestyrelsesformand Patrick Healy og tilføjer:

»Men trods disse tiltag forventer vi et betydeligt tab for første halvdel af 2020«.

Det er første gang i to år, at Cathay Pacific forudser et halvårsunderskud.

2019 var heller ikke en dans på roser, da overskuddet faldt med næsten en tredjedel.

Det skyldtes de store og langvarige prodemokratiske protester i Hongkong, som flere gange udviklede sig voldeligt og fik mange rejsende til at droppe Hongkong som destination.

Nu er udfordringen det udbrud af et nyt coronavirus i Kina, som siden januar har spredt sig til over 100 lande og kostet over 4000 mennesker livet.

Cathay Pacific har skåret sin kapacitet til fastlands-Kina med 90 procent og oplyser onsdag, at det i marts og april mindsker antallet af alle dets flyafgange med 65 procent. Tidligere var det planen at sænke kapaciteten med 40 procent.

I 2019 opnåede Cathay Pacific et overskud på 1,69 milliarder Hongkong-dollar. Det svarer til godt 1,4 milliarder kroner.

ritzau