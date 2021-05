Her smager maden af høje bjerge og klare søer

Alperne i østrigske Salzburgerland er måske mest kendt for skisport, vandreture og ’The Sound of Music’, hvor bakkerne er levende, luften frisk og udsigten i topklasse.

Men den billedskønne egn syd for Salzburg er ikke kun værd at vandre i og opleve for øjnenes skyld: Her er naturens undere også værd at sætte tænderne i. De storladne rammer giver nemlig grobund for råvarer af høj kvalitet, hvor smagsoplevelser i bjergtagende omgivelser giver en ekstra god grund til at vende næsen mod grønne skråninger og snedækkede bjergtoppe.

Madoplevelserne er ganske alsidige på en egn, hvor gastronomien både er tegnet af ældgamle traditioner og stor kreativitet blandt områdets driftige kokke. Her finder man både traditionel alpemad, som østrigernes stolte mormødre lavede den, og et moderne råvarefokuseret køkken, hvor inspirationen fra det nordiske køkkens succes er tydelig.

I alperegionen er man nemlig i gang med en gastronomisk revolution, hvor egnens kokke er gået på opdagelse i den ekstreme mangfoldighed af råvarer, som bjergene byder på. Her kravler man op ad bjergsiderne for at finde urter og dykker ned i søerne for at finde ferskvandsfisk af absolut bedste kvalitet. Og det fører til madoplevelser, der både hilser de gamle traditioner og tænker helt nyt, og hvor der både er plads til store gourmetoplevelser og nostalgiske kageborde.

Rammerne er næsten så Østrig-romantiske, som de kan blive. Køer går rundt på grønne marker med bjergsiderne i baggrunden, og selve gården består af traditionelle bygninger med udskårne træbalkoner og et hav af blomster som udsmykning.