Politikens rejseredaktør: Fem spørgsmål, der skal svar på, før vi ved, om danskerne kommer på udlandsrejse til sommer

FAKTA

Sådan er du stillet

Som udgangspunkt kan du ikke få penge retur for en planlagt rejse, blot fordi du ikke ønsker at rejse.

Men så længe Udenrigsministeriets borgerservice har farvet verden orange, dvs. alle ikke-nødvendige frarådes, så vil de fleste rejsebureauer og flyselskaber aflyse rejserne, og dermed har du krav på at få refunderet dine udgifter til en planlagt og betalt rejse enten via rejsebureauet eller flyselskabet.

Du er altså nødt til at vente på, at rejsebureauet eller flyselskabet aflyser rejsen, førend du kan få dine penge retur.

Pakkerejse: Har du købt en rejse via et rejsebureau, som indeholder både fly og hotel, eller fly og bil, en såkaldt pakkerejse, så skal rejsebureauet refundere dig det betalte beløb, hvis rejsen ikke bliver gennemført.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Individuel rejse (flybillet + ophold): Aflyser et flyselskab en afgang, skal de betale dig penge for flybilletten retur. Flere selskaber er begyndt at tilbyde vouchers i stedet, vær varsom med at sige ja til dette, da de ofte har en udløbsdato senere i år, og hvem ved, om du kan eller vil flyve inden da.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Flere lande i EU (bl.a. Holland – hvilket dermed gælder for det hollandske flyselskab KLM) har godkendt, at flyselskaberne gerne må nægte at udbetale penge og tilbyde vouchers i stedet – men det er IKKE tilladt ifølge den danske forbrugerlov.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nægter et flyselskab eller et rejsebureau at betale tilbage, eller er de bare ekstremt langsomme med udbetalingen, kan du bede din rejseforsikring om at dække dine udgifter, hvis du har tegnet en sådan.

Har du ikke en forsikring, kan du klage til enten pakkerejseankenævnet (ved pakkerejser) eller trafikstyrelsen (for flybilletter købt særskilt). I begge dele skal du dog først have klaget til selskabet selv og blevet afvist (eller ikke have fået svar), inden du kan benytte dig af disse klageinstanser.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Har du selv booket et ophold på et hotel eller i en ferielejlighed i udlandet, som du ikke kan komme frem til, fordi dit fly er aflyst, så har du ikke krav på at få penge retur for hotellet eller udlejeren. Men har du en rejseforsikring, vil den højst sandsynligt dække, så længe verden er farvet orange.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Forbruger Europa, Trafikstyrelsen og Pakkerejseankenævnet

Vis mere