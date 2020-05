Lufthavnschef: Det kan koste dyrt at forhale åbning af rejser

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danmark kan miste milliarder af kroner, hvis politikerne er for længe om at åbne for turisme igen.

Det siger den administrerende direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, til Børsen.

Ifølge avisen er det første gang, at topchefen for Danmarks største arbejdsplads blander sig i debatten om, hvor hurtigt der skal åbnes for udenlandske turister og rejser ud af landet igen efter nedlukningen i midten af marts.

Thomas Woldbye konstaterer, at Danmark stod økonomisk stærkt, da coronakrisen ramte, og København var et populært rejsemål.

»Nu er vi kommet godt igennem første del af krisen. Det bør vi bruge til at genopbygge og forstærke den position. Vi kan spare og tjene milliarder ved at få genoprettet turismen og adgangen til at rejse hurtigt«, siger han til Børsen.

Aktørerne i luftfartsbranchen er snart klar med et oplæg til regeringen, om hvordan der kan åbnes for både turisme og erhvervsrejser. Men politikerne er ifølge Thomas Woldbye meget forsigtige af bekymring for, at smitten løber løbsk.

Og så synes han, at debatten kredser lidt for meget om masker og mundbind.

» Der er masser af mennesker, der stadig gerne vil rejse. Men der er også mange steder, de bestemt ikke vil rejse hen. Danmark kan udnytte det forhold, at vi kom godt igennem sundhedskrisen, og at det er kendt ude i verden«, siger han.

Lufthavnen i Kastrup har som mange andre lufthavne set deres forretningsgrundlag forsvinde i takt med, at flyselskaber som SAS og Norwegian har droppet stort set alle deres afgange som følge af coronakrisen.

Organisationen Wonderful Copenhagen har ifølge Børsen beregnet, at en genopretning af den københavnske turismeaktivitet i 2023 frem for et år senere vil betyde merindtægter på 26 milliarder kroner.

ritzau