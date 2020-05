Carsten og hans familie har 60.000 til gode hos et rejsebureau: »Hvordan kan I forsvare at fryse vores surt opsparede penge inde et helt år?«

Regeringen foreslog tirsdag, at EU skal give tilladelse til, at rejsebureauer må uddele tilgodebeviser til kunderne i stedet for at give dem pengene tilbage. Det fik Carsten til at skrive et brev til politikerne.