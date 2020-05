Spanien vil åbne landet for udenlandske turister i sommer Flere lande i Europa åbner yderligere op efter mange ugers isolation under coronakrisen.

Spanien vil fra 1. juli igen være åbent for udenlandske turister, oplyser regeringen i Madrid.

Spanien er et af de lande, der har været hårdest ramt af Covid-19, og siden marts har landet været lukket for turister udefra.

»Det værste er bag os«, skriver udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya i en meddelelse på Twitter, der er ledsaget af såkaldte emojis af en bikini, solbriller og en kuffert.

»I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen«, skriver hun videre.

Spanien er det næstmest besøgte land i verden. På et normalt år tager det imod 80 millioner turister. Turisme udgør 12 procent af bruttonationalproduktet.

Det er afgørende at få gang i turismen for at undgå, at Spanien skal ende i en dyb recession.

Regeringen i Madrid nedjusterede mandag aften tallet for døde med Covid-19 med næsten 2000 til 26.834 døde. Et nyt system viser blandt andet, at nogle døde er talt med to gange,

Det seneste tal for døde med coronavirus i Spanien er mandag opgjort til 50. I Italien er der tilsvarende yderligere 92 døde.

Det hårdest ramte land i Europa, Storbritannien, kan mandag aften melde om yderligere 121 døde.

Men ellers har mandagen en del steder i Europa været en åbningens dag.

I Madrid og Barcelona åbnede parker og caféer for første gang siden marts.

I andre dele af Spanien åbnede strande. Det samme gjorde fitnesscentre og svømmehaller i både Italien og Spanien, skriver AFP.

Det lave smittetal i Grækenland betød, at regeringen tillod restauranter at åbne en uge før planlagt.

»Jeg er overlykkelig over at bryde de seneste måneders isolation og være sammen med mine venner igen«, siger pensionisten Giorgos Karavatsanis.

Men i alle lande er der fortsat krav om at holde afstand til andre og at vaske og spritte hænder.

