Der var et 'men', da regeringen åbnede for rejser til Tyskland, Norge og Island: Her er byerne, du skal holde dig fra

Fakta

Det betyder Udenrigsministeriets fire farver

Udenrigsministeriet opererer med fire forskellige farver i deres rejsevejledninger.

Vær opmærksom på, at et land godt kan have flere farver, da situationen i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet.

Rød: Alle rejser frarådes. Du bør du kraftigt overveje, om du vil rejse. Hvis du rejser, opfordres du til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Kontakt dit forsikringsselskab inden afrejse, da stort set ingen almindelige rejseforsikringer dækker rejser til røde områder. Du skal gå i 14 dages selvisolation efter hjemkomst.

Orange: Alle ikkenødvendige rejser frarådes. Du bør du kraftigt overveje, om du vil rejse, da risiciene disse steder er alvorlige. Kontakt dit forsikringsselskab inden afrejse, da kun meget får rejseforsikringer dækker rejser til orange områder. Du opfordres til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.

Gul: Vær opmærksom på rejsen, men rejser frarådes ikke. Hold dig opdateret hos de lokale myndigheder under rejsen. Almindelige rejseforsikringer dækker rejser til gule områder, men tjek for en sikkerheds skyld med dit forsikringsselskab. Du skal ikke i karantæne ved hjemkomst.

Grøn: Bruger din sunde fornuft og vær opmærksom på samme måde, som i Danmark. Rejseforsikringer dækker. Du skal ikke i karantæne ved hjemkomst.

