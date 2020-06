Ryanair nægter at aflyse fly i protest mod »møg«-karantæne Topchefen for Europas største lavprisluftfartsselskab går imod Storbritanniens »møg-karantæne« på 14 dage.

Ryanair vil ikke aflyse flyvninger til og fra Storbritannien til trods for den britiske regerings indførelse af en 14-dages karantæne for internationale rejsende.

Det siger topchefen for Europas største lavprisluftfartsselskab, Michael O'Leary, som tilføjer, at tusindvis af briter er ved at bestille ferier.

Ryanair har sammen med EasyJet og IAG - ejeren af British Airways - taget de første skridt til en juridisk indsigelse mod karantænen, som skal hindre en ny bølge med Covid-19.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Ryanair vil aflyse fly i juli og august, hvis karantænen forbliver i kraft i disse måneder, svarer O'Leary:

» Nej, fordi fly ud af Storbritannien er fyldt op. Den britiske befolkning ignorerer denne karantæne, fordi folk ved, at den er noget møg«.

»Ryanair har tusind daglige fly til byer over hele Portugal, Spanien, Italien og Grækenland fra den 1. juli og alle dage derefter«, tilføjer topbossen i det irskbaserede luftfartsselskab.

Heathrow-chef frygter for millioner af jobs

Den øverste chef for Heathrow Lufthavn i London, John Holland-Kaye, siger mandag, at »hundredtusinder af job - hvis ikke millioner - kan gå tabt i landet, hvis flytrafikken ikke kommer i gang hurtigt«.

»Grænserne må åbnes«, siger han.

De nye karantæneregler, som trådte i kraft mandag, indebærer, at alle, som ankommer til Storbritannien, selv skal sørge for at isolere sig i 14 dage.

I England kan det kostede en bøde på tusind pund (omkring 8380 kroner), hvis karantænen ikke overholdes. Myndighederne skal hver tredje uge tage stilling til om karantænen kan ophæves eller om den skal forblive i kraft.

Fly over hele verden har siden sidst i marts haft forbud mod at flyve, og luftfartsselskaber havde håbet at kunne begynde at flyve fra begyndelsen af juli, så sommersæsonen kunne reddes.

De tre luftfartsselskaber har indsendt et varselsbrev, som kan følges om med et sagsanlæg i striden om karantænen. Ryanair, EasyJet og British Airways kalder karantænen for 'fuldstændigt uberettiget og ude proportion'.

