Analytiker forudser priskrig i luften: Flyselskaber må kæmpe en blodig kamp for kunderne

Det norske lavprisselskab Norwegian skruer fra juli op for trafikken igen - herunder ved at genåbne 18 ruter fra Danmark. I alt bliver 76 ruter genåbnet meddeler Norwegian i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Blandt ruter, som Norwegian åbner fra juli, indgår ruter mellem Billund og Oslo, København og Oslo og København og Stockholm.

Derudover kan man flyve med Norwegian fra København til en række europæiske storbyer såsom Berlin, Amsterdam, London, Edinburgh, Krakow, Budapest og München.

Der bliver også åbnet for en række ruter sydpå til blandt andet Nice, Kreta, Split, Malaga, Barcelona, Alicante samt Mallorca og De Kanariske Øer. Til gengæld har Norwegian ikke åbnet for ruter over Atlanten – hverken fra København, Stockholm eller Oslo.

»Mange kunder har givet udtryk for, at Norwegian må tilbage på vingerne med ruter til langt flere destinationer, end vi har i dag«, siger Norwegians topchef, Jacob Schram, i meddelelsen.

»Jeg har en god nyhed til alle, der gerne vil rejse med Norwegian til sommer: Vi kommer i luften med flere fly, og vi genåbner en række af de ruter, som vores kunder har efterspurgt«.

Matcher SAS

Norwegian kommer dermed til at matche SAS, der tirsdag oplyste, at der åbnes for en lang række ruter til andre europæiske byer samt tre ruter til USA.

»Nu, hvor konkurrenterne er i gang igen, ønsker vi også at melde os ind i konkurrencen og bidrage til, at samfundet gradvist vender tilbage til det normale«, siger Jacob Schram i Norwegians meddelelse.

»Samtidig har vi indført en række tiltag for yderligere at reducere en allerede lav smitterisiko om bord«.

For både SAS og Norwegian gør det sig gældende, at rejsende skal bære mundbind på hele rejsen. Børn under seks år er undtaget. Samtidig vil der ikke være servering om bord på flyene. Der er også lavet særlige boarding-regler, som gør, at rejsende lukkes ind i flyet på en bestemt måde.

På overfladen er det en positiv udvikling for Norwegian, at selskabet går på vingerne fra København allerede fra juli. Men luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen er dog bekymret for, hvorfor Norwegian er så hurtigt tilbage.

»Det er positivt for Norwegian, at de kommer i gang igen. Det gør, at passagererne husker selskabet. Men jeg kan godt lidt frygte, at det er noget, man er presset ud i«, siger han.

»Vi har set andre selskaber, der også begynder at flyve nu. Jeg tror, at Norwegian kan være nervøs for, at man bliver efterladt på perronen, og at konkurrenterne løber med passagererne i en periode, hvis man ikke selv er i luften. Det her er i hvert fald et meget stort omslag fra den plan, man havde tidligere, om ikke at flyve ind og ud af Danmark før 2021«.

Blodig kamp

Jacob Pedersen ser de første tegn på, at genåbningen af flytrafikken vil blive en blodig kamp for luftfartsselskaberne.

»Det her fortæller ret tydeligt, at der er nogle, der bliver presset ud i at flyve i øjeblikket. Og billetpris-presset vil fortsætte, for det bliver den mekanisme, man kan skrue på, for at få passagererne op i flyene«, siger han.

Normalt vil en priskrig blive ført mellem selskaber, hvor der er lidt penge i krigskassen til at tage de slag, der måtte komme – men efter flere måneder uden noget nær normal trafik er der nogle steder få midler at tære på.

»Det billede, vi har set, er, at man frisk og frejdigt starter op, og så ser det ud til, at man kommer til at skrue på billetpriserne for at lokke passagererne i flyet«, siger Jacob Pedersen.

ritzau