Et flertal er enig om en lufthavnspakke til 260 millioner kroner

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et politisk flertal er enig om en luftfartspakke til 260 millioner kroner, der skal understøtte branchen, som er i knæ på grund af coronasituationen.

Passagererne forsvandt fra den ene dag til den anden, og der er stadig kun få passagerer i dag.

De to støttepartier og Alternativet forlod forhandlingerne, fordi pakken ikke stiller grønne krav til branchen.

»Det har været meget vigtigt for regeringen og partierne, at vi skal sikre et grønt hjørne.

»Det er noget af det, vi skal se på, når vi går i gang med klimahandlingsplanen for transportområdet. Men det er for tidligt at tale om ekstra byrder for en branche, der er helt i knæ«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Parterne har aftalt at mødes igen til september for at vurdere virkningen og aftale udmøntningen af klimabidraget.

Pakken er indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale og De Konservative, da de røde partier var utilfredse med ambitionsniveauet for grønne krav.

Skuffet fagforenings-formand

Luftfarten vurderer selv, at en reduktion af CO2-udledningen på 100 procent på indenrigsflyvning er mulig i 2030. Men det vil 'forudsætte særskilte løsninger i forhold til tankning og iblanding'.

For at genstarte luftfarten er partierne enige om at afsætte op til 135 millioner kroner til at understøtte flyvninger på de danske indenrigsruter i tre måneder. Det er en udvidelse af, hvad regeringen spillede ud med.

Den mulige støtte starter 1. august.

Der afsættes 25 millioner kroner til et klimabidrag, der kan anvendes til udvikling og produktion af grønne flybrændstoffer.

Fagforeningen HK Privat er dog utilfreds med pakken.

»Det er skuffende, at man ikke kommer med et mere seriøst bud på en genopretning af luftfarten. Det kan og bør gøres bedre«.

»Vi går ind i slutningen af en måned, hvor der falder mange fyresedler i luftfarten. Og med dagens pakke er der ingen udsigt til, at de job vender tilbage inden for den nærmeste fremtid«, siger formand Simon Tøgern i en pressemeddelelse.

Ritzau