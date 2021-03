Kør i Tour de France-heltenes spor på Tourmalet: »Min puls bevæger sig op i det røde felt. Jeg graver de sidste ressourcer frem og rejser mig i sadlen«

Toppen af Col du Tourmalet nærmer sig, og både vejens stigningsprocent og min puls bevæger sig op i det røde felt. Jeg graver de sidste ressourcer frem og rejser mig i sadlen.

En moden herre med italienske farver på trøjen overhaler mig. Han er helt upåvirket af strabadserne, og det er mig en gåde, at han har overskud til at indlede en samtale. Men jeg får sagt ’si’ og ’va bene’ på de rigtige tidspunkter, mens jeg koncentrerer mig om at tage de skarpeste kurver på ydersiden af svinget, så jeg kan reducere belastningen og få nogle ultrakorte, men tiltrængte hvilepauser. Toppen er rykket en anelse tættere på.

Min cykeltur er startet to timer før i Sainte-Marie-de-Campan ved Pyrenæernes nordlige rand. Det er tidligt på formiddagen, så den lille by er først ved at vågne til lyden af metalpersienner, der rulles op, mens dagens første gæster indtager cafeerne med café au lait og croissanter på bordet samt L’Equipe under armen.

Foran mig venter 1.275 højdemeter fordelt på knap 17 kilometer, og jeg har med Rolf Sørensens udtryk diamanter i benene. For en sikkerhed skyld tjekker jeg lige skiltningen, inden jeg begynder på min opstigning, men alt er okay. Et grønt skilt med teksten ’Col du Tourmalet – Ouvert’ viser, at passet er fremkommeligt.