Coronahunde skal lugte sig til virus i lufthavne

Menneskets bedste ven sættes nu også ind i kampen for at identificere covid-19-virussen i lufthavne. Dubais internationale lufthavn introducerede i august coronatrænede hunde, som skal lugte sig frem til smittede, og nu har lufthavnen i Finlands hovedstad, Helsinki, fulgt trop.

Lufthavne over det meste af verden bruger vores firbenede venner til at lugte sig frem til narko og bomber, men nu uddannes hunde også til at lugte sig frem til flypassagerer med covid-19.

Hunde har været brugt til at opsnuse kræft, og nu gælder det altså covid-19-smittede i lufthavne. I Dubai har testresultater vist, at coronahundene rammer rigtigt i 92 procent af tilfældene, og processen tager kun et minut af flypassagerens tid.