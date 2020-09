Inger Abel – og mange andre kunder – undrer sig: Hvor bliver pengene fra SAS af?

To gange eller mere hvert år rejser Inger Abel med SAS til London, hvor hun har familie. Men nu har den ellers så tilfredse kunde stillet sig op i køen af SAS-kunder, der klager over selskabet.

For SAS’ håndtering af de aflyste flyafgange under covid-19-pandemien er under al kritik, mener den 70-årige kvinde fra Brønshøj i København.

»De har selv aflyst den flyafgang, som jeg skulle med i slutningen af maj. Men jeg har fortsat ikke fået de cirka 1.400 kroner, som de skylder mig«, siger Inger Abel, som i et indlæg på Trustpilot tørt konstaterer, at hun venter på sine penge. Her viser de mange brugeranmeldelser, at mange andre kunder er utilfredse med SAS og venter på refusion af penge for flyafgange helt tilbage i marts måned.