Mennesketom Rambla skal fremover være for både lokale og turister

Ramblaen i Barcelona er som regel proppet med glade besøgende. Endeløse horder af mobiltelefonsknipsende turister, gøglere, masser af souvenirfims og opfindsomme lommetyve har gjort gågaden i den centrale del af byen til selve billedet på turismen i Barcelona. Eller overturismen, vil nogle mene.

Nu ligger Ramblaen stort set brak. Coronaen holder turisterne væk, og det får nu de lokale til at gøre sig tanker om, hvordan de Ramblaen fremover kan spille en rolle for de lokale, hvilket den berømte gågade hidtil ikke har gjort. Det skriver The Guardian.

»Krisen har vist svagheden ved kun at have én stærk økonomi i området – turismen. Ramblaen er centrum for en økonomisk monokultur, og vi arbejder på at få de lokale til at vende tilbage«, lyder det fra Jordi Rabassa, der er rådmand i Ciutat Vella, ifølge The Guardian.