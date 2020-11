Er der håb for Norwegian? Irsk konkursbeskyttelse er et sidste desperat forsøg på at overleve

Kunderne har elsket priserne, og konkurrenterne har hadet Norwegian. Omsætningen blev mere end tidoblet fra 2005 til 2015, og hvad, mange i branchen havde ment, var en nordisk opkomling, blev en af de mægtigste udfordrere af de etablerede luftfartsselskaber. Først i Europa, siden som første lavprisselskab med globale ruter.

Nu er det slut. Der er et spinkelt håb om overlevelse, selv om skeptikere vil kalde det et håb om et liv efter døden. Coronakrisen har lukket det meste af rejsemarkedet, og den har trukket tæppet helt væk under selskabets økonomi. SAS og andre etablerede selskaber er blevet reddet af regeringer, som betragter deres ruter som en del af den kritiske infrastruktur. Det gør den norske regering ikke, den sagde i forrige uge nej til yderligere hjælp. Nu er en irsk konkurslov paradoksalt nok den sidste skrøbelige redningsplanke.