Kampen om outdoor-folket: Hoteller vil forkæle cykelturisterne

Tohjulede turister har fra næste år ekstra gode grunde til at trille ind til destinationer som Aalbæk syd for Skagen, Vesterbro i København og Gråsten i Sønderjylland. I hele landet skal det være muligt for danske og udenlandske turister at møde cykelhoteller, der tager imod med særlige faciliteter til racere, mountainbikere og folk på turcykel.

Indtil videre har 22 hoteller tilsluttet sig netværket af danske cykelhoteller, kaldet Danish Bike Hotels, og om føje tid vil omkring 30 hoteller være med, vurderer direktør i Small Danish Hotels Jørgen Christensen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at flere af vores hoteller kommer med. De skal bare have corona lidt på afstand. Men det ligger til vores højreben at satse mere på cyklister, for det passer lige til hotellerne i Small Danish Hotels, sådan som de er placeret ud til land og vand«, siger Jørgen Christensen.