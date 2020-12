Fra vandretur til varevogn: »Man kan jo bare sidde i underhylere og drikke kaffe foran bilen om morgenen«

Det var egentlig meningen, at foråret 2020 skulle byde på en firemåneders rejse til Sydamerika for parret Helene Gerber (24) og Kenan Sabanovic (25). I gode vandresko skulle de rundt i Argentina og Chiles bjerge og måske arbejde på en ranch for at tjene lidt penge. Derefter til Costa Rica for at nyde varmen, slappe af og surfe. Et eventyr og et afbræk fra hverdagen i Aarhus efter flere år på studiebænken, som de begge netop har rejst sig fra.

»Jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at jeg har brugt langt over 100 timer på at planlægge vores tur«, fortæller Helene Gerber om tiden, inden coronaen kom og jævnede den sydamerikanske drøm med jorden. Parret tror nemlig ikke, at alt ser normalt ud igen til foråret.

Men på en køretur fra Sønderjylland til Aarhus fik Helene Gerber en ny idé midt på motorvejen.