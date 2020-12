Krakket skiselskab er opkøbt af sommerrejsebureau

For kun to uger siden gik Danmarks største skirejsekoncern konkurs. Nu er Skinetworks i stedet opkøbt af Primo Tours, der håber at sende gæster af sted til vinter og ser frem til at kunne udnytte synergieffekten af at have skiferier og sommerferie under samme hat.