Europæiske skisportssteder: Din skiferie bliver anderledes end den plejer

Hvis du allerede nu glæder dig til din årlige skiferie, kan du godt forberede dig på, at meget vil være anderledes, end det plejer.

Årsagen er ikke overraskende risikoen for coronasmitte, og netop skibranchen tager situationen ekstraordinært alvorligt, eftersom det var gæster fra især Østrig og Italien, der i vinteren i år 2020 slæbte coronavirus rundt i Europa efter endt skiferie.

Politiken har kontaktet repræsentanter for skisportssteder i Østrig, Frankrig, Norge og Sverige. Fælles for alle er, at der i denne sæson vil være stort fokus på afstand og hygiejne. At udlevering af lejeski, hotelnøgler og lignende vil være præget af nye afhentningssystemer, så man ikke står i en kødklump ved disken eller i receptionen. At der vil være mere udeservering. At stolelifter, gondoler og udlejningsudstyr vil blive sprittet af hele tiden.