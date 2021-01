Udenrigsministeriet farver hele verden rød: Danskerne frarådes nu helt at rejse nogen steder hen

De seneste mange uger har danskerne været vant til at kigge på et orange verdenskortet, når Udenrigsministeriet hver uge opdaterede deres rejsevejledning. Det vil sige, at alle ikkenødvendige rejser var frarådet, fordi risiciene ved at rejse til landene kunne være alvorlige.

Men nu går det danske udenrigsministerium et skridt videre og farver således hele verden rød. Det vil sige at ALLE rejser til udlandet frarådes helt – også erhvervsrejser.

»For at sige det helt klar: Overvejer man at rejse ud, så lad vær«, lød det fra Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

FAKTA Det betyder farverne i Udenrigsministeriets rejsevejledning * Hvis rejsemålet er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark. * Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret. * Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje din rejse, da vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, fordi risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder, heriblandt deltagelse i begravelse, fødsel og retssag. * Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje, da vi fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Vis mere

Rød er det højeste sikkerhedsniveau på Udenrigsministeriets skala for rejsevejledningerne. Farverne tæller grøn, gul, orange og rød.

Hvis man alligevel tager til udlandet, opfordrer ministeriet til, at man søger professionel sikkerhedsrådgivning, lød det fredag på et pressemøde foran Udenrigsministeriet med deltagelse af både transportministeren, udenrigsministeren og justitsministeren.

»Er man allerede i udlandet, behøver man ikke at rejse hjem med det samme. Men er man i tvivl, opfordres man til at kontakte sit flyselskab eller rejsebureau for at høre nærmere. Er man bosiddende i udlandet, opfordres man til at blive der, hvor man bor«, forklarede Jeppe Kofoed (S) på pressemødet.

Beslutningen er taget ud fra et forsigtighedsprincip og for at købe Danmark tid, indtil effekten af vaccineprogrammet træder ind, lød det fra Udenrigsministeren:

»For hver dag, der går, bliver flere og flere danskere vaccineret, vi kan se målstregen, og der er lys for enden af tunnelen, men vi skal hjælpe hinanden med at holde dampen oppe«.

Indrejserestriktionerne bliver samtidig skærpet i en midlertidig periode fra den 10. januar til den 17. januar, så alle med bopæl i udlandet kun kan rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål og en negativ coronatest fra det seneste døgn.

»Vi skærper de generelle testkrav for indrejsende. I dag skal der fremvises negativ covid 19-test, som er maksimalt 72 timer gammel, hvis man har bopæl i højrisikolande. Fremover må testen være maksimalt 24 timer gammel og skal gælde for alle lande«, lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Opstramningen vil blive ledsaget af en intensiveret grænsekontrol., og regeringen indskrænker samtidig listen over, hvad der kan tælle som anerkendelsesværdige formål. Det er blandt andet ikke længere anerkendelsesværdigt at rejse til Danmark for at studere eller for at arbejde i Danmark som au pair.

Indrejsereglerne gælder ikke for folk i grænselandet, for chauffører i transportsektoren, som bringer varer ind og ud af Danmark, samt for danske statsborgere, som altid kan komme ind i landet.

Opdateres...

ritzau/tik