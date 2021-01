Det er et detaljeret tip om mulig testsjusk, der har stoppet alle fly fra Dubai til Danmark

Den borgerhenvendelse, som har fået myndighederne til at lukke for fly fra De Forenede Arabiske Emirater, herunder Dubai, i fem dage, er så alvorlig, at situationen skal tages meget seriøst.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

»Mistanken er, at der kan være enten bevidst eller ubevidst sjusk med de test, som bliver udført i Dubai, og som skal sikre, at folk, der stiger om bord på et fly, har fået foretaget en negativ coronatest«.

Han vil ikke uddybe, hvem der har henvendt sig og hvornår.

»Det handler om konkrete aktiviteter og observationer i De Forenede Arabiske Emirater«.

»Det har en karakter og en detaljeringsgrad, der gør, at vi er nødt til at tage det meget alvorligt«.

Fra 9. januar har det været et krav, at alle rejsende med fly til Danmark kunne fremvise en frisk coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Men borgerhenvendelsen har altså rejst en mistanke om testenes kvalitet.

ritzau