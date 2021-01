Dubai er blevet et Covid Casablanca. En neutral zone i ørkenen befolket af influencere, bondefangere og yogatubere

Dubai har det mest hektiske natteliv i den arabiske verden og minder mest af alt om et overdimensioneret Las Vegas. Selv om Dubai er et muslimsk emirat, flyder det med alkohol på barerne og i natklubberne.

Nattelivet har sammen med strandlivet bidraget til at cementere Dubais image som én stor festkoloni, og emiratet forsøger selv under pandemien at lokke turister til – ikke alene med de mange forlystelser, men også ved at understrege, at hospitalerne ikke er overbelastet af coronapatienter, og at dødeligheden på 0,3 procent er en af verdens laveste.