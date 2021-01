Nattog er på vej gennem Danmark, men hvem skal køre?

Nattog fra Danmark og ud i Europa ligner mere og mere en realitet.

»Det bliver attraktivt og kommer til at skabe aktualitet i forhold til, om nattog kan blive et alternativ til internationale flyvninger«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) om planerne om at hjælpe de svenske myndigheder med at få rullet to forskellige nattogsruter gennem Danmark på deres vej fra henholdsvis Malmø til Bruxelles og Stockholm til Hamburg med planlagt start august 2022.

På dansk side har regeringen opbakning fra støttepartierne til en lovændring, der er nødvendig for at få projektet til at lykkes, forklarer Benny Engelbrecht: