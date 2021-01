Danske skiturister i Østrig har fået bøder under politiaktion

Politiet i Østrig oplyser lørdag, at de har idømt 96 udlændinge fra forskellige EU-lande - deriblandt Danmark - bøder, fordi de har brudt regler indført i forbindelse med pandemien.

Politiet i Sankt Anton, der er et af Østrigs mest populære skisportssteder, siger, at snesevis af unge omgås indførte restriktioner.

»Blandt andre har briter, danskere, svenskere, tyskere, irere og polakker fået bøder«, siger talsmænd for politiet i Tyrol, som havde sat 15 politifolk på sagen fredag aften.

Der blev givet bøder på op til 2.180 euro (omkring 16.200 kroner).

Østrig har været i sin tredje nationale nedlukning siden anden juledag, hvor blandt andet butikker er lukket, medmindre de sælger fødevarer.

Der er samtidig restriktioner, som betyder karantæne for udlændinge. Det skulle afholde skisportsturister fra at komme til landet. Men i de seneste uger har en del turister fundet huller i reglerne ved at søge ind på skitrænerkurser eller ved at sige, at de er jobsøgende, selv om der ikke er nogen job at få.

»Det er et problem for os. Her er ikke noget arbejde. Hvis du kommer til Sankt Anton nu, er det ikke lovligt. Vi må ikke have gæster, alt er lukket, sagde borgmester Helmut Mall forleden.

»Jeg er ikke glad for, at der kommer mere virus til byen«.

Omkring 300 udlændinge

Borgmesteren havde tidligere på ugen ikke tal på, hvor mange danskere der er rejst til byen. Men han sagde, at der var ’en del danskere’ blandt de omkring 300 udlændinge.

Under normale omstændigheder ville byen være glade for udenlandske sæsonarbejdere i skisæsonen.

»Vi har brug for arbejdere. Og det er o.k. Når pandemien er ovre, er det o.k. Men nu er det ikke godt. Alle hoteller er lukket, men de finder en lejlighed, hvor de kan bo«, sagde Helmut Mall.

Østrig, der har en befolkning på knap ni millioner indbyggere, har registreret 413.208 millioner coronasmittede og 7.703 dødsfald med corona.

Det daglige antal nye smittetilfælde er faldet til omkring 1.500, efter at tallet toppede i november med omkring 9000. Det falder nu kun meget langsomt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på Facebook givet sin mening om sagen til kende.

»Er der unge, der er taget på skiferie i Østrig? Tilsyneladende. Er det i orden? Nej, skrev statsministeren, der samtidig understregede, at ’langt de fleste børn og unge (...) passer deres ting, gør deres bedste, hænger i og rejser hverken til Østrig eller Dubai’«.





ritzau