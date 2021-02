Flyselskaberne har ikke bare en startknap. De står med et problem, der gør, at du kan få sværere ved at komme på sommerferie

Når der en skønne dag åbnes op for, at danskerne kan begynde at rejse på ferie igen, er der nok mange, der vil finde kuffert og pas frem, hurtigere end man kan nå at tælle til ti.

Men det er ikke så nemt, som det lyder. For det fungerer ikke på den måde, at danske flyselskaber bare trykker på start-knappen, og så ruller flyene ud på startbanen.

Omkring halvdelen af alle danske piloter har mistet deres job under corona. Når de skal tilbage i arbejde, har de brug for grundig genoptræning efter ikke at have været i luften i flere måneder. Derfor foreslår fagforeningen Flyvebranchens Personale Union, FPU, af der afsættes en hjælpepakke på 30 til 40 millioner kroner til at hjælpe med at finansiere genoptræningskurser.

»Vi mener, at en hjælpepakke specifikt rettet mod træning er nødvendig, fordi det er enormt omkostningstungt at genopstarte flybranchen, særligt på grund af den pilottræning, det kræver«, siger formand for FPU, Thilde Waast.