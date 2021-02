Den tredobbelte katastrofe indprentede Fukushima i verdens bevidsthed, men regionen er rig på kultur og natur

Fukushima i det nordøstlige Japan er kendt for en tredobbelt katastrofe for ti år siden, hvor et jordskælv, en tsunami og en atomulykke hærgede amtets kyststrækning. Men historien om Fukushima er lang og handler om andet end det.

Fukushima har en fabelagtig natur med grønne bjerge og varme kilder. En fascinerende historie har givet Fukushima et ry for at være de ægte samuraiers sidste bastion. Det har været Japans spisekammer, rigt på ris, frugter, fisk og svampe, og det producerer Japans bedste sake (risvin).