10 års fængsel og store bøder: Storbritannien slår hårdt ned på folk, der skjuler deres rejse

Storbritannien er med knap 114.000 døde et af de lande, hvor flest er døde med coronavirus efter en ganske lempelig tilgang i begyndelsen af pandemien sidste forår.

Men det er også et af de lande, der er kommet hurtigst i gang med at vaccinere befolkningen, og da antallet af nye smittede på det seneste har været faldende, er optimismen så småt på vej tilbage.

Men det kan hurtigt gå den forkerte vej igen, og derfor er den britiske regering klar med skærpede indrejseregler, der skal forhindre nye coronavirus-mutationer i at komme ind i Storbritannien, der selv har lagt navn til en særlig smitsom variant, som også er kraftigt medvirkende til den strenge nedlukning herhjemme.

Fra på mandag skal alle britiske statsborgere, som rejser ind til Storbritannien efter at have besøgt et af 33 lande på en særlig bekymringsliste gå i 10 dages karantæne på et hotel og tage to test på henholdsvis dag to og dag otte for deres ankomst til landet.