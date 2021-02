Direktør for krakket rejsebureau efter frikendelse for urent trav: »Hvis man ikke forstår tingene, synes jeg, det er bedre at holde sin mund«

Charterselskabet Bravo Tours i Herning og kurator Troels Tuxen fulgte alle regler og forskrifter, da Bravo Tours i efteråret gik konkurs og blev genetableret under navnet Bravo Tours af 1998.

Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse, der har resulteret i en 120 sider lang rapport, som advokatfirmaet Poul Schmith i dag har fremlagt. Både rejsebranchen som helhed og Rejsegarantifonden undrede sig over forløbet og krævede derfor en undersøgelse. Men rapporten konkluderer, at både Bravo Tours og Rejsegarantifonden har handlet i overensstemmelse med gældende praksis.

Om Bravo Tours står der, at »Der er i de øvrige forhold efter konkursen og i forbindelse med salget i sin helhed ikke grundlag for at rejse kritik af de involverede parter«.

Rejsegarantifonden stiller sig tilfreds med rapportens konklusioner og skriver, at »bestyrelse og direktion er tilfredse med redegørelsens konklusioner, der bygger på et omfattende materiale. Det har hele tiden været bestyrelsens opfattelse, at de trufne beslutninger hviler på saglige hensyn, og at de ligger inden for rammerne af den gældende lovgivning«.