Ny bog: Sådan skaber du små rejseeventyr i en travl hverdag

Eventyret ligger lige uden for døren. Det er i al sin enkelhed budskabet i Mette Arleths bog ’Hverdagseventyr’, som netop er udkommet. Selv har hun været på et hverdagseventyr om måneden de seneste godt seks år uden undtagelse – corona eller ej, som hun pointerer.

Hendes interesse for begrebet hverdagseventyr blev vakt af den britiske eventyrer Alastair Humphreys bog ’Microadventures’, som hun tilfældigvis faldt over. Briten har roet over Atlanten, cyklet 76.000 kilometer gennem fire år samt gået på ski op til Nordpolen, men Humphreys fremhæver i bogen, at eventyret også skal findes i hverdagen, og har denne definition på et hverdagseventyr:

»Et microadventure er et eventyr, som er kort, enkelt, lokalt og billigt – men stadig sjovt, spændende, udfordrende, forfriskende og givende«.