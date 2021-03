1 år efter verden blev orange: Her er fem ting, coronakrisen bør lære os om at rejse

Kan jeg komme til Barcelona til maj? Spørgsmålet lød fra en kollega, der i sidste uge kiggede forbi mit kontor på Rådhuspladsen i København.

Og han er langtfra den første, der har spurgt mig om noget i den stil. Venner, familie og kolleger spænder nærmest ben for mig i disse uger for at høre, om de kan komme ud at rejse til sommer, eller om de skal booke et sommerhus i Danmark. Eller om jeg i det mindste bare kan give et bud på, hvornår de kan få besked.

Men selvom mit job er rejseredaktør, kan jeg desværre ikke svare på nogen af delene. For det kan ingen – ikke engang udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som i dag udtaler til Politiken, at vi må væbne os med tålmodighed. Der vil gå endnu lidt under en måned, før danskerne vil blive klogere på, hvordan deres sommerferie kan komme til at se ud.