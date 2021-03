Til dine feriedrømme: Her er syv græske øer, der ikke er alt for overrendt

Det er ikke sikkert, sluserne står vidtåbne for rejser sydpå denne sommer. Men vi må have lov til at håbe på det, og vi må have lov til at drømme om det.

Derfor har avisen The Guardian fundet en række øer i det græske, der måske ikke er alt for gennemtrawlet af det internationale rejsepublikum. Nogle er sikkert velkendte for den trænede danske grækenlandskender, mens andre måske er nye.

Ifølge The Guardian er det steder, der gør en dyd ud af deres gæstfrihed og glæden ved besøgende udefra. Så drøm dig endelig væk til en sommer eller et efterår i det græske ...

Amerikanske The New York Times har Andros med på avisens ’52 Places to Love’ i 2021, der normalt hedder ’52 Places to Go’, men i år er ændret på grund af corona. Øen er den nordliste beliggende i Kykladerne og er en af den slags med duften af vilde blomster hængende over det blå vand.