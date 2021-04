Dansk familie lever i coronafrit paradis: »Det er sådan en slags sommerferie året rundt«

Fakta

5 oplevelser

Her er familien Gerhards forslag til, hvad du skal se, når du besøger Vanuatu.

1 Vanuatu ligger direkte på The Pacific Ring of Fire og har ni aktive vulkaner, syv på land og to under vandet. Den lettest tilgængelige er Mt. Yasur på Tanna Island, hvor du kan mærke jorden buldre og ryste under benene, se lavaklumper blive skudt i vejret og kigge ned i krateret.

2 The Millennium Cave and Waterfalls på smukke Espiritu Santo Island er en fuldstændig enestående oplevelse. Efter en udfordrende hike gennem en lang og meget meget mørk grotte gennem flod og sten følger der en canyon scramble ned langs en flod med klippegrotter og de vildeste eventyrlige vandfald på begge sider og hen over hovedet på én. Turen tager seks-otte timer og er ikke for børn.

3 Vanuatu Jungle Zipline er en helt fantastisk ’flyvetur’ hen over frodig og fantastisk regnskov, mens man har havudsigt. Der er også en lang bro mellem to kløfter, en canyon crossing, man kan foretage til fods. Begge aktiviteter er for hele familien.

4 Land Diving/Naghol Diving er et gammelt ritual på Pinseøen, Pentecost Island, som kommer tættest på det, vi kender som bungeejumping. Mænd hopper ud fra høje tårne bygget af træ med lianer bundet rundt om anklerne. Ritualet er vildt og intenst, der bliver sunget og danset, og unge mænd og store drenge springer ud og flyver mod jorden, efter sigende for at blive modne mænd og for at opnå en velsignelse af den kommende yamshøst.

5 Øerne er spækkede med små eksotiske, romantiske resorter, lodges og bungalower, The Palm House, The Havannah, The Black Diamond, The Moso, skræddersyet til bryllupsrejsende.

