Luftfartsindustrien forudser endnu et kriseår: Kun halvt så mange flypassagerer som før krisen

I år bliver endnu et kriseår for luftfartsindustrien. Sommerens flyveprogram »er i farezonen«, spår Den Internationale Lufttransportsammenslutning (Iata, International Air Transport Association), som er ruteluftfartsselskabernes brancheforening.

Iata advarer om, at sommeren næppe bliver den succes, som flyselskaberne håber på. Først til næste år kan flyselskaberne satse på, at der ikke står røde tal på bundlinjen. Iata tror nemlig ikke, at rejserestriktionerne for alvor vil blive fjernet før i 2022.

Under coronakrisen har flyselskaberne for manges vedkommende også oparbejdet en stor gæld, og det vil lægge en dæmper på investeringer i de kommende år, mener Brian Pearce, som er økonom i Iata.

»USA og Storbritannien forventes at have færdigvaccineret 75 procent af deres befolkninger til juli, og det burde få flere markeder til at åbne. Kontinentaleuropa er ikke så langt fremme. I Tyskland og Frankrig vil 75 procent af befolkningen ikke være færdigvaccineret før til oktober«, udtaler Brian Pearce ifølge rejsehjemmesiden Travel Trade Outbound Scandinavia og fortsætter:

»De centrale flyvningsprogrammer til sommer er helt klart i farezonen. Nogle markeder vil åbne, men det er højst sandsynligt, at andre ikke vil. Vi vil ikke opleve en omfattende ophævelse af rejserestriktioner før næste år«.