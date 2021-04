SAS henter sin nye topchef i latinamerikansk flyselskab

Det bliver en hollænder, der fremover kommer til at styre retningen for det skandinaviske luftfartsselskab SAS.

I en meddelelse fortæller selskabet således onsdag, at det har ansat Anko Van der Werff som sin nye administrerende direktør.

45-årige Anko Van der Werff er hollandsk statsborger og kommer fra en ledende stilling i det latinamerikanske flyselskab Avianca Holdings.

Tidligere har han også haft ledende stillinger i andre store flyselskaber som eksempelvis Qatar Airways og Air France KLM.

»Anko har dyb viden om luftfartsindustrien og lang erfaring fra forskellige internationale luftfartsselskaber«, siger SAS’ bestyrelsesformand, Carsten Dilling, i meddelelsen.

»Dette bliver vigtigt med tanke på at skulle tackle de udfordringer, som SAS kommer til at møde i de kommende år i en uforudsigelig bedringperiode efter coronakrisen«.

Den nye chef er beæret

Hovedpersonen selv siger, at han er ’meget beæret’ over at blive valgt som SAS’ nye administrerende direktør.

»SAS er det førende luftfartsselskab i Skandinavien med et stærkt brand og en stolt luftfartshistorie, som har været af stor betydning i forhold til at forbinde regionen lokalt og med resten af verden«, siger Anko Van der Werff.

Anko Van der Werff begynder i SAS senest 15. juli 2021.

I SAS kommer han til at afløse Rickard Gustafson, der tidligere i år kunne fortælle, at han forlader SAS til fordel for den svenske kuglelejeproducent SKF.

Skiftet kommer, efter at svenske Rickard Gustafson har været i SAS i ti år.

I løbet af maj overdrager Rickard Gustafson sine opgaver i SAS til kommerciel direktør Karl Sandlund. Han bliver midlertidig topchef, indtil Anko Van der Werff tiltræder.

SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige.

Ifølge det seneste regnskab fra SAS ejede Danmark og Sverige begge knap 22 procent af

