Her er regeringens forslag til sommerpakke: Sådan kan du holde ferie med rabat i Danmark

Hvis du vælger at holde sommerferie herhjemme i år, kan du forvente at komme billigt til din destination med færge eller tog, nyde et gourmetmåltid til en reduceret pris, komme til koncert med rabat og betale nedsat entré til en museumsoplevelse eller et besøg i Tivoli eller en anden oplevelsespark.

Det fremgår af den 1,6 milliarder store sommerpakke, som regeringen fremlagde torsdag og skal forhandle med Folketingets partier i næste uge. Pakken vil næppe blive mindre, og den vil ganske givet gøre din ferie billigere. Hvis du altså vælger at feriere herhjemme.

Sidste sommers hjælpepakke sendte tusinder af danskere til kysterne og ud på småøerne, mens især København og øvrige storbyer som Aarhus, Odense og Aalborg led under manglen på ikke alene danskernes besøg, men især udenlandske turister.