Rejseekspert: Lige nu er der lave priser, men når de populære destinationer åbner, vil priserne stige

FAKTA

Hvordan er det nu med rejsevejledningerne?

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger vil fase 4 i genåbningen af rejseområdet træde i kraft den 26. juni.

Til den tid frarådes danskerne ikke længere at rejse til gule eller orange lande, da det forventes, at et EU coronapas vil gøre det muligt at rejse til EU- og Schengenlande.

Et coronapas vil kunne opnås ved enten af være færdigvaccineret, tidligere smittet eller kunne fremvise en negativ coronatest. De nærmere regler for EUs coronapas forventes at være på plads slut juni.

Er du ikke færdigvaccineret eller har været smittet med coronavirus inden for de seneste 180 dage skal du have taget en test ved hjemkomsten til Danmark, men du skal IKKE gå i isolation.

Kilde: Udenrigsministeriet

