Enormt passagerfald giver Københavns Lufthavn et smæk på trecifret millionbeløb

Et stort fald i antallet af passagerer har været dyrt for Københavns Lufthavn, der kommer ud af første kvartal med tab. Lufthavnen fik i første kvartal et underskud på 340 millioner kroner, viser lufthavnens regnskab.

Årsagen til underskuddet skyldes, at der var omkring 400.000 passagerer i lufthavnen i årets første tre måneder, hvor der har været omfattende restriktioner på at rejse. Det er et fald på 91 procent i forhold til samme periode sidste år.

»Københavns Lufthavn er dermed stadig midt i den værste krise i mands minde«, skriver selskabet i regnskabet.

I første kvartal 2020, hvor kun dele af perioden var ramt af corona, fik lufthavnen til sammenligning et overskud på 56 millioner kroner.

Administrerende direktør Thomas Woldbye siger i en kommentar til regnskabet, at han håber, at der med udrulningen af vacciner og et kommende EU-coronapas for alvor kan komme gang i flyrejserne igen: