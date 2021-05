Europa bliver mere og mere gul: Rejsebranchen skæver ængsteligt til populære rejsemål, der fortsat er orange

Verden åbner sig mere for hver uge, og nu kan vi også rejse til Polen og Bulgarien og en række franske, spanske, italienske og østrigske regioner.

Ved Udenrigsministeriets ugentlige opdatering af rejsevejledningerne blev yderligere to østeuropæiske lande gule, hvilket betyder, at ingen danskere længere frarådes at rejse dertil, men stadig opfordres til at »være opmærksom på rejsen«.