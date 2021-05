Fakta: Er drømmen om en ferie i Thailand nu smuldret

De thailandske myndigheder holder fortsat fast i deres plan om, at turister fra 1. juli skal kunne rejse til Phuket, hvor de kan opholde sig på ferieøen uden først at skulle i karantæne, såfremt de er vaccineret, og en covidtest ved indrejsen viser, at de er negative. Hensigten er, at denne ordning senere på året skal udbredes til også at dække andre dele af Thailand - heriblandt byerne Bangkok og Chiang Mai.

Men spørgsmålet er, om myndighederne bliver nødt til at udskyde eller opgive denne plan, hvis smitten i landet bliver ved med at brede sig.

På nuværende tidspunkt skal alle udlændinge, der rejser til Thailand, i karantæne, hvilket foregår ved, at man for egen regning (typisk omkring 15.000 kroner pr. person) skal opholde sig på et hotelværelse i to uger, som man ikke kan forlade, mens karantænen står på. Derudover skal man have en forsikring, der dækker indlæggelse, hvis man bliver testet positiv for covid.