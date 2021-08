Han har besøgt 76 lande, men det er ikke specielt mange i De Berejstes Klub

Nogle globetrottere fræser gennem en masse lande på kort tid. Andre bruger måneder på at fordybe sig i lokale forhold, og andre igen vælger ligefrem at bosætte sig i udlandet. Nogle foretrækker den komfortable rejse, mens andre rakker verden rundt på femte klasse.

Sådan beskriver formanden Svend Bergmann medlemmerne af De Berejstes Klub, som i dag markerer sit 25-års jubilæum i Café Globen i København.

»Jeg er nok selv lidt en blanding af definitionen på et medlem af De Berejstes Klub. Jeg har som de fleste andre seks ugers ferie plus forretningsrejser. Jeg bor hverken luksuøst på rejsen, men gider heller ikke bo helt basalt«, fortæller Svend Bergmann, som netop er vendt tilbage til Danmark efter at have boet 4 år i Hongkong.