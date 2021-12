Når naturen overgår selv de smukkeste bygningsværker

På en lun dag er der livlig aktivitet på Ardèche-floden og især under den formfuldendte bue Pont d’Arc, hvor kajakroere og badende boltrer sig ivrigt. Naturen har optrådt som arkitekt over et tidsspand på titusindvis af år og skabt buen på mere end 60 meter i højden og 30 meter i bredden. Pont d’Arc er det naturlige vartegn for nationalparken Gorges de l’Ardèche i Rhône-Alpes-regionen i det sydlige Frankrig.

Nationalparken byder i det hele taget på storslåede naturoplevelser, som kan nydes fra kraterrandene eller nede på niveau med floden, bl.a. også det fantastiske grottekompleks Saint Marcel d’Ardèche. I Chauvet-hulen ikke langt fra Pont d’Arc er der fremragende eksempler på hulemalerier, hvor Cro-Magnon-mennesker udfoldede deres kunstneriske evner for mere end 30.000 år siden.