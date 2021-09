Vi har igen lyst til at få ski under fødderne

Fakta

Corona på pisten

I øjeblikket tegner skisæsonen til at blive ret normal, men helt slipper de skirejsende dog ikke for corona.

»På alle destinationer arbejder de med forskellige corona-tiltag, men hvordan det lige bliver til den kommende sæson, ved vi selvfølgelig ikke helt endnu«, siger bureauchef Martin Aadal Nielsen fra Skinetworks, som driver Northlander, Danski og Sloptrotter.

Ud over eventuelle restriktioner på destinationerne, skal du altid tjekke de officielle rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, inden du rejser på skiferie.

Her er et overblik over coronatiltag i en række populære skilande:

Sverige - Norge

Den svenske koncern Skistar har en stribe skianlæg og ejendomme på skisportssteder i Sverige og Norge og følger myndighedernes anbefaling. De har blandt andet indført:

Digital ind- og udtjekning, digitalt køb af SkiPass, lukkede varmestuer, udendørs skiudlejning, og der er blevet lavet et særligt køsystem for at undgå trængsel ved lifterne.

Italien

På nuværende tidspunkt er de italienske alperegioner klassificeret som ’hvide’, hvilket betyder, at der alene skal bæres mundbind indendørs, men endnu er det ifølge det italienske turistkontor for at tidligt at sige præcis, hvilke regler der vil gælde i skisæsonen.

Østrig

Krav om mundbind (FFP2-masker) i supermarkeder og i lifter, der betragtes som offentlig transport.

Der er afstandskrav på en meter i liftkøerne. Derfor er der indrettet køsystemer, hvor skiløberne står en og en efter hinanden.

Frankrig

Der er krav om mundbind i køer og lifter, der betragtes som offentlig transport, men mere specifikke krav på skisportssteder vil blive fastlagt om kort tid.





