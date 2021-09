Frederikshavn får to grønne færger til Sverige

To nye emissions- og fossilfrie færger skal inden for de næste ti år betjene færgeruten mellem Frederikshavn og Göteborg. Og på den måde skåne miljøet for CO 2 -udslip.

Stena Line og den kommunalt ejede havn i Frederikshavn har netop underskrevet en aftale om at bidrage til den grønne omstilling med de to nye færger.