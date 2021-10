Sverige er også på vej til at blive et vinland

Under coronaen har mange svenskere holdt sig hjemme og ikke besøgt vinddistrikter i Frankrig og Italien de to seneste somre, men i stedet fået øjnene op for svensk vin, og Sveriges vingårde har oplevet rekordbesøg under pandemien.

Danmark var det første skandinaviske land, som begyndte at producere vin, men norske og især svenske vine er ikke længere et særsyn.