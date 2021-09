Rejsebranchen vil have rejsevejledninger vendt på hovedet

Det giver ikke længere mening, at Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger fraråder ferierejser til lande uden for Europa.

Sådan lyder det i et fælles opråb fra de to organisationer Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening.

Udenrigsministeriet har under coronapandemien farvet verdenskortet i farver, der afspejler, om der anbefales eller frarådes rejser.

I øjeblikket er størstedelen af landene uden for EU farvet orange, hvilket betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes.

Det er dog ikke gældende for personer, der er vaccineret og tidligere smittede, og det skaber forvirring blandt forbrugerne, mener rejsebranchen.

»Folk ser farven på kortet og tænker, at de ikke kan rejse på ferie i mange lande uden for Europa, selv om det faktisk er muligt mange steder«, siger Lars Thykier, der er direktør for Danmarks Rejsebureau Forening.

»Samtidig er der en udfordring i forhold til rejseforsikringer, som mange forsikringsselskaber har bundet op på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og det spænder også ben for, at man kan rejse«, siger han.

Rejsebranchen mener som minimum, at rejsevejledninger skal vendes om, så de tager udgangspunkt i, at langt størstedelen af befolkningen er vaccineret.

»Man skal vende det hele på hovedet, så vejledningerne hedder, at man godt kan rejse, medmindre man ikke er vaccineret. Vi skal væk fra, at det er farligt at rejse ud«, siger Lars Thykier.

Direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, kan til dels godt forstå rejsebranchens frustrationer. Han understreger samtidig, at rejsevejledningerne er tydelige for enhver.

»Som rejseselskaberne selv gør opmærksom på, er der ikke noget, der hindrer folk i at rejse, og vi gør det meget klart, at færdigvaccinerede kan rejse til hele verden med mindre et land er rødt. Og lige nu er der ingen røde lande«.

»Det lægger vi ikke skjul på, og det står i alle rejsevejledninger og de pressemeddelelser, vi ugentligt sender ud. Det er rejseselskaberne heller ikke i tvivl om«.

Indtil videre er 87 procent af alle personer i Danmark over 12 år blevet vaccineret mod coronavirus.

Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureauforening peger på, at man i de to øvrige lande i Skandinavien har annonceret lempelser i rejseanbefalingerne.

I Norge vil man fra 1. oktober droppe en anbefaling om ikke at rejse uden for Europa.

I stedet vil myndighederne vurdere situationen i hvert land - herunder særligt i forhold til restriktioner på indrejser.

I Sverige vil man også ophæve en anbefaling om at undgå alle unødvendige rejser fra 1. oktober.

ritzau