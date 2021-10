Familiecamper: En weekend i campervan kan føles som en hel ferie

De havde parkeret deres VW California Ocean tæt på Møns Klint. Sat vognen næsten helt ned til vandet, og om aftenen grillede de udenfor. Det var i juni måned, hvor nogle nok mener, at Danmark er smukkest.

Og så var det måske slet ikke så mærkeligt, at Christoffer Alexander Iuel Røhl og Rikke Iuel Røhl begge fik fornemmelsen af, at det her, turen til Møns Klint, var præcis det, de havde ønsket at kunne gøre med en autocamper, da de købte den et par måneder forinden.