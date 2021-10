Barcelona erklærer krig mod Airbnb, og Venedig overvåger turister

For 40 år siden var der kun få turister i Barcelona, men i forbindelse med de olympiske lege i 1992 gennemgik den spanske by en skønhedskur, hvilket lokkede turister til i millioner. Airbnb blev yderligere en saltvandsindsprøjtning, men det i en sådan grad, at bystyret har udfordret udlejningsplatformen i et forsøg på at bekæmpe masseturismen.

Fra 6. august har bystyret forbudt korttidslejemål i private hjem. Derfor skal lejere mindst betale husleje i 31 dage for at kunne leje et værelse i en privatbolig i Barcelona. Det kan dog stadig lade sig gøre at leje hele lejligheder, forudsat at udlejeren har den nødvendige tilladelse, skriver The New York Times.